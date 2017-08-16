新里程碑！高鐵免費WiFi上網上路 最快飆5Mbps

在高鐵上網、今天邁入新的里程碑！在五大電信公司共同出資17.8億元優化高鐵4G網路下，高鐵今(16)天開始提供免費WiFi上網，最快飆5Mbps！

高鐵局表示，iTaiwan WiFi免費無線上網今天開始正式在高鐵沿線提供服務，第一階段全線12個車站及新竹以北路段，待4G網路優化全部完成、高鐵全線就可以提供WiFi服務。

高鐵目前因為平均時速都在300公里或以上，使得4G通話容易中斷、上網的穩定度不高，但這種情況已經改善，行政院、交通部、高鐵及五大電信公司今天共同宣布，全線12個車站、總長350公里共408節車廂將全年全日全時提供免費WiFi上網服務。

高鐵局表示，這次共花了30個月工期，在五大電信業共同投入17.8億元改善高鐵沿線4G網路，台電及桃捷釋出土地予電信業者架設基地台之下，終於趕在世大運之前，完成高鐵沿線4G網路優化作業。

由於高鐵列車iTaiwan WiFi服務，其設備必須仰賴高鐵沿線4G服務品質，因此，在五大電信公司共同改善高鐵沿線4G服務同時、也正式讓iTaiwan服務正式在高鐵免費提供。

中華電信董事長鄭優、執行副總經理林國豐、遠傳執行總經理饒仲華、台灣大副總郭宇泰、亞太電信副總經理簡瑞銘等一級主管親自出席見證歷史。

高鐵沿線4G網路優化工程採用本土技術及設備，林國豐表示，中華電信研究院投入兩項專利研發、加上路由器等設備都是向本土網通廠商採購，可以說是本土業者攜手合作的成果。

且經實地測試，WiFi上網速度最快超過5Mbps，不管是Youtube看影片、上Facebook傳照片、LINE聊天都相當順暢，用4G手機打電話也不會卡卡。

由於世大運會有眾多外國人士來台，高鐵公司副總經理周鄭輝表示，外國人只要在來台之前先上網登錄，來台後進入iTaiwan網頁、輸入護照及出生年月日，即可啟用iTaiwan帳號及服務。

(工商)