薩德矛盾 文在寅曾建議舉行中美韓三邊會談

南韓外交人士透露，今年7月南韓總統文在寅與大陸國家主席習近平會面時，曾建議舉行中美韓三邊會談就薩德系統部署問題進行磋商；報導還稱，在中方尚未對此明確表態的情況下，青瓦台國家安保室室長鄭義溶近日秘密訪問北京，引起各方關注。

韓聯社16日報導，外交人士透露，文在寅今年7月在德國柏林G20的韓中首腦會談上，向中方提議啓動「韓中聯合技術檢驗委員會」，共同確認薩德並非針對中國，而是用來防禦朝鮮，同時提議舉行韓中美三方對話，就薩德入韓問題進行磋商。但該人士稱，習近平並未在會上直接作出回應。

據瞭解，南韓國安高層官員、國家安保室室長鄭義溶8月初秘密訪中並會見中方高官，鄭義溶很可能與中方就推進韓中美對話、韓中首腦會談事宜進行討論。

(旺報)