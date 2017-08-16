中市國民黨團：台中人犧牲健康卻換來「缺電」

台中市議會國民黨團今天召開「我們不要缺電」記者會，黨團總召李中及市議員黃馨慧等人，強力譴責中央政府能源政策失當、英全失能！（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團今天召開「我們不要缺電」記者會，黨團總召李中及市議員黃馨慧等人，強力譴責中央政府能源政策失當、英全失能，「中電北送」的結果卻是台中市民遭逢停電不便；平日更處於霧霾籠罩中、吸入大量廢氣，台中市政府應該硬起來，替市民向中央爭取平等對待。

台中市政府指出，市長林佳龍第一時間指示市府成立應變小組，各局處啟動因應機制；災害應變中心也提升為二級開設，並由副市長林陵三坐鎮指揮。受到影響的交通號誌路段由員警現場指揮降低衝擊；電梯受困共接獲108件也都全數搶救完畢，無人受傷，中市順利度過限電危機。

國民黨籍李中、顏莉敏、楊正中、張瀞分、蘇柏興、陳政顯、黃馨慧、陳本添、陳成添、張廖乃綸、羅永珍、劉士洲、朱暖英、沈佑蓮議員，今天出席「我們不要缺電」記者會。

李中指出，過去兩週因為和平電廠電塔倒塌備載電量低於2%，讓民眾生活在限電邊緣的恐懼中；電塔好不容易完成搶修，卻因中油公司外包人員的疏失，讓佔發電備載容量10%的大潭電廠機組跳電，導致全台大停電，這一連串的荒謬離譜現象，正顯示蔡英文、林全政府的無能，讓人民無法享受免於恐懼的自由。

李中說，突如其來停電，凸顯台中市政府災害應變的不足。昨晚消防車、救護車聲響到處可聞，卻不見台中市政府緊急救難平台刊載任何災難消息，經與消防局長聯繫，才知道昨晚119受理報案電話共1304通，火災3件；電梯受困108件，出動車次118車，出動人次413人，這樣嚴重的狀況市政府竟還要粉飾太平！

顏莉敏、黃馨慧、陳本添議員說，台中地區奇怪的病特別多，經常可以看到空中飄落飛灰，市民承擔火力發電廠的廢氣，罹患肺腺癌、肺癌特別多，現在還要承擔限電的苦難，呼籲臺中市長林佳龍市長勇敢站出來，和市議員一同向中央、台電抗議，真正解決能源問題與市民健康問題。

楊正中議員要求政府應給人民真相，並指出人為疏失時，備援儲氣槽沒有啟動，也沒有防呆裝置，竟然輕而易舉就導致全台灣停電，人民怨聲四起。昨天大停電，看出台中市政府防災機制不完備，淪為嘴巴治國，處理事故竟連數據都未公開，這樣的效率令人搖頭。

(中時)