藍委要林全赴立院報告 中油董事長下台

全台昨發生大停電，國民黨立院黨團書記長林為洲今指出，國民黨團要求政府必須正視道歉，蔡總統不能只是臉書說說，並且除了經濟部長李世光外，相關中油、台電等相關單位也都必須負責；林為洲也要求行政院長林全應該要到立法院對於蔡政府能源政策進行報告。

林為洲批評，林全幾天前才公開要大家不要再想核電，限電解除後還說不會停電限電跳電，結果馬上打臉，不是限電還是大跳電，「這樣還不來報告嗎？我是客氣講，不然就該下台了」國民黨團首席副書記長李彥秀也表示，民進黨政府應該交代清楚，沒有安定能源政策，就不應該有前瞻計畫。

國民黨團副書記長王惠美則點名中油董事長陳金德接手以來，人事變動都出於私心，導致內部動蕩管理不當，中油是這次的禍首，李世光只是傀儡，經濟部長辦公室都是綠營派系在主導，經濟部長根本沒主導權，李世光下台，陳金德如果不下台，根本是「黑狗偷吃，白狗受罪」。

國民黨團副書記長吳志揚則表示，因為無預警的停電，造成地方車禍等災害，更有民眾因此喪命，餐飲業也可能因冷凍問題造成食材損失，科技大廠也面臨重大損失，政府應啟動國賠機制，協助民眾及廠商申請。

(中時)