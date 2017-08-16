藍委要林全赴立院報告 中油董事長下台
全台昨發生大停電，國民黨立院黨團書記長林為洲今指出，國民黨團要求政府必須正視道歉，蔡總統不能只是臉書說說，並且除了經濟部長李世光外，相關中油、台電等相關單位也都必須負責；林為洲也要求行政院長林全應該要到立法院對於蔡政府能源政策進行報告。
林為洲批評，林全幾天前才公開要大家不要再想核電，限電解除後還說不會停電限電跳電，結果馬上打臉，不是限電還是大跳電，「這樣還不來報告嗎？我是客氣講，不然就該下台了」國民黨團首席副書記長李彥秀也表示，民進黨政府應該交代清楚，沒有安定能源政策，就不應該有前瞻計畫。
國民黨團副書記長王惠美則點名中油董事長陳金德接手以來，人事變動都出於私心，導致內部動蕩管理不當，中油是這次的禍首，李世光只是傀儡，經濟部長辦公室都是綠營派系在主導，經濟部長根本沒主導權，李世光下台，陳金德如果不下台，根本是「黑狗偷吃，白狗受罪」。
國民黨團副書記長吳志揚則表示，因為無預警的停電，造成地方車禍等災害，更有民眾因此喪命，餐飲業也可能因冷凍問題造成食材損失，科技大廠也面臨重大損失，政府應啟動國賠機制，協助民眾及廠商申請。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。