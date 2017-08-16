設備商未照程序「先改手動」 中油坦言有責任

經過一夜調查，中油今天上午召開大潭供氣停電事件初步調查記者會，中油董事長陳金德澄清整件事非「非誤觸」，強調是儀表設備商巨路一個不正確的操作方式，加上沒有按照程序先將控制系統改為手動，導致跳車斷氣發生。這件事巨路有責任，中油也有責任，預計詳細調查結果一周內出爐，等調查清楚，將嚴懲失職人員。

陳金德今天率同總經理劉晟熙及相關主管出席，他說明事件發生經過，指巨路在中油廠內的計量站控制室，更換兩顆控制系統電源供應器，事前未將自動模式轉換成手動，導致電腦重啟時控制系統發出異常訊號，電動閥自動關閉。

陳金德坦言這個問題存在已久，已要求檢討所有供氣系統、結構、潛在風險，同時檢討操作的標準作業程序，加強人員的訓練，各事業部、煉油廠、石化廠等工安管理問題，也會一併檢討。「對同仁操作習慣，會嚴格要求公司規範。」

對於巨路責任，陳金德強調，已要求檢核室全面檢討天然氣北區供氣，全面檢視巨路合約是否有問題。

(中時)