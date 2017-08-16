50陸生遭退宿？文大：暑假需清空宿舍

針對文化大學50名陸生被校方退宿，引發學生恐慌，陸委會發言人邱垂正表示，已積極會同教育部，進行了解並協處中。海基會發言人李麗珍表示，正積極了解狀況，將主動提供陸生必要的協助。

文大表示，依規定學生暑假必須清空宿舍，再申請暑宿，不管是本地生或陸生都是一致標準。有些陸生可能暑假人走了，宿舍沒有清空，學校就代為處理。

(中時)