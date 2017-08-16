服役恐延後6年 英伊莉莎白號航母將駐樸茨茅斯港

英國新航母伊莉莎白女王號，將於明日正式進駐樸茨茅斯港。（圖/英國皇家海軍）

據英國皇家海軍（British Royal Navy）官網報導，英國最新型的航母伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth），將於明日正式入駐東南部軍港- 樸茨茅斯（Portsmouth），將在此進行下一階段的測試和訓練。據了解，英國海軍也已開始進行艦載機F-35B戰機（F-35B Lightning fighter jets）的停泊起降訓練，希望能盡快完成駐紮的任務。而樸茨茅斯港為了迎接這艘「女王」，在港區周邊畫出無人機禁飛區，禁止任何原因和目的，在入港當天使用無人機。

繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年，提出新版伊麗莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，一號艦伊麗莎白女王號已於今年正式服役，二號艦威爾斯親王號則仍在興建中。新型的航母最多可同時容納50架艦載機，目前預計使用美製的F-35B戰機（F-35 Lightning II）。就以新服役的伊麗莎白女王號為例，耗資約35億英鎊（約台幣），最大容納人數約為1,450人，因經費問題捨棄核子動力，仍採用柴油引擎，最大航程可達到1萬海里。船身全長為280公尺、甲板則有16,000平方公尺的面積，總排水量為7萬公噸。

Confirmed: Britain's new aircraft carrier @HMSQnlz set to enter Portsmouth on Wednesday 16 August 2017 at 0710. https://t.co/47ga2yuyju pic.twitter.com/aFgRBrfLdJ — Royal Navy (@RoyalNavy) 2017年8月14日

但這艘尊貴的「女王號」，卻不斷被爆出各種缺點和漏洞，以及其系統上的不足，都讓外界相當憂慮其實際的戰鬥能力。雖已下水，但英國海軍表示，伊莉莎白女王號航母因艦上科技與設備問題，原訂2020年能投入服役的年限，恐將大幅延後至2026年。

(中時電子報)