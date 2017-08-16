停電不是「意外」!核安專家揭台電力關鍵問題
全台昨（15）日大停電，共有668萬戶受影響，中油上午召開記者會指出，是事前未將自動模式轉成手動，導致電動閥自動關閉，中油會承擔責任，並對台電作出賠償。核安專家、香港城市大學校長郭位認為，此次停電並非「意外」，關鍵問題是「台灣備載電能遠低10％」。
台灣815大停電，根據《聯合報》報導，郭位指出台灣備載電能遠低於10%，這樣的情形，就如同不健康、年紀大的人容易生病，停電的機會本來就很大，綜觀全世界，沒有一個先進國家把備載電能弄這麼低。
中油雖指停電原因，是因電動閥自動關閉，但郭位認為，停電背後代表著的，是一直以來都存在的「人禍」問題，而非一場意外。
(中時電子報)
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