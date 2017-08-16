美國務卿：隨時準備與北韓對話
在北韓領導人金正恩暫緩了威脅對美國太平洋屬地關島發動飛彈襲擊的計劃之後，美國國務卿提勒森當地時間15日表示，美國隨時準備和北韓會談。
美國之音16日報導，提勒森說:「我們仍然有興趣尋找舉行對話的途徑，但是這取決於他（金正恩）。」提勒森是在公布宗教自由報告後發表這項談話。
被問及金正恩延後發射飛彈的決定時，提勒森表示：「我此時對他的決定不做任何回應。我們繼續對設法對話感到興趣，但是這由他決定。」
報導指出，華府表示雖然應該給外交手段留有空間，但是平壤必須停止彈道飛彈實驗和核試驗，然後才能就朝鮮半島無核化的問題進行談判。
美國國務院發言人紐特說，「在時機成熟的時候，在他們表現出願意朝著無核化努力的時候，我們願意和金正恩進行會談薩德矛盾 文在寅曾建議舉行中美韓三邊會談」
紐特還說，「我們還沒有看到這一點，而北韓去年進行了幾次核試驗，上個月還進行了兩次洲際彈道導彈試驗。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。