美國務卿：隨時準備與北韓對話

在北韓領導人金正恩暫緩了威脅對美國太平洋屬地關島發動飛彈襲擊的計劃之後，美國國務卿提勒森當地時間15日表示，美國隨時準備和北韓會談。

美國之音16日報導，提勒森說:「我們仍然有興趣尋找舉行對話的途徑，但是這取決於他（金正恩）。」提勒森是在公布宗教自由報告後發表這項談話。

被問及金正恩延後發射飛彈的決定時，提勒森表示：「我此時對他的決定不做任何回應。我們繼續對設法對話感到興趣，但是這由他決定。」

報導指出，華府表示雖然應該給外交手段留有空間，但是平壤必須停止彈道飛彈實驗和核試驗，然後才能就朝鮮半島無核化的問題進行談判。

美國國務院發言人紐特說，「在時機成熟的時候，在他們表現出願意朝著無核化努力的時候，我們願意和金正恩進行會談薩德矛盾 文在寅曾建議舉行中美韓三邊會談」

紐特還說，「我們還沒有看到這一點，而北韓去年進行了幾次核試驗，上個月還進行了兩次洲際彈道導彈試驗。」

(旺報)