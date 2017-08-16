飆罵台電作秀？侯友宜：守護新北市是我責任
新北市副市長侯友宜昨為跳電飆罵台電總經理鍾炳利，侯友宜16日早上出席市政活動時，媒體問及「飆罵是否有作秀意味？」侯友宜回應，民眾的生命財產不可兒戲，「守護新北市家園就是我的責任」。
侯友宜說，昨天跳電後，民眾受困的案件以每小時20、30件速度成長「因為無法知道接下來是哪裡要停電！」侯友宜表示，新北市有多達500家的安養機構、醫療院所，若台電不告知接下來停電區域，所造成傷害恐無法彌補。
侯友宜表示，由於台電未透露分區輪流停電區域，市府作戰部隊只能在黑暗中摸索、無法掌握頭緒，希望台電改進。
媒體也問侯友宜地方政府對經濟部長李世光請辭的看法，侯友宜表示，「不是誰下台不下台的問題，民眾的安全是首要之務」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。