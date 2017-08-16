飆罵台電作秀？侯友宜：守護新北市是我責任

新北市副市長侯友宜16日早上出席新莊5宮廟捐贈導護志工雨衣活動並頒發感謝狀。（陳心瑜攝）

新北市副市長侯友宜昨為跳電飆罵台電總經理鍾炳利，侯友宜16日早上出席市政活動時，媒體問及「飆罵是否有作秀意味？」侯友宜回應，民眾的生命財產不可兒戲，「守護新北市家園就是我的責任」。

侯友宜說，昨天跳電後，民眾受困的案件以每小時20、30件速度成長「因為無法知道接下來是哪裡要停電！」侯友宜表示，新北市有多達500家的安養機構、醫療院所，若台電不告知接下來停電區域，所造成傷害恐無法彌補。

侯友宜表示，由於台電未透露分區輪流停電區域，市府作戰部隊只能在黑暗中摸索、無法掌握頭緒，希望台電改進。

媒體也問侯友宜地方政府對經濟部長李世光請辭的看法，侯友宜表示，「不是誰下台不下台的問題，民眾的安全是首要之務」。

(中時)