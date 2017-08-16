高鐵Wifi正式開通 新竹以北訊號更穩

「水龍頭終於接上穩定的水流了！」台灣高鐵公司今指出，由行政院國家發展委員會全力推動的「iTaiwan WiFi公共區域免費無線上網」，今（16）日正式於台灣高鐵範圍提供服務，別於之前還在測試及調校，第一階段率先開通全線12個車站以及新竹以北路段的訊號，預計2017年底前可完成全線訊號改善。即日起，旅客在各車站或搭乘列車時，即可以手機、平板或筆電等行動通訊設備，選擇「iTaiwan」名稱之無線網路訊號，免費使用iTaiwan提供之網路服務。

台灣高鐵指出，由於高鐵車速極快，行經不同地形時，亦可能影響主幹訊號之傳遞，因此旅客於車廂內使用頻寬需求較大的網路服務（如收看影片），可能出現上網速率不穩情形。旅客如有使用「iTaiwan」無線上網服務的問題，可洽詢「iTaiwan」客服專線：0800-081-051。

(中時)