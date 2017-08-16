全台大停電 南議會國民黨團要求蔡英文、林全負責

全台大停電引爆民怨，台南市議會國民黨團今天痛批民進黨全面執政、全面跳電，蔡英文不能只在臉書道歉，要公開向國人謝罪，林全也應下台負責；黨團還要求台南市政府應針對人民與產業的災損，統一向台電、中油等單位請求賠償。

蔡育輝也說，他經營的塑膠射出工廠負責幫食品廠製造瓶罐，由於突然停電導致機器停擺，製作中的成品毀損，原料也因沒有加熱而凝固毀損，讓他損失100多萬元。過去雖曾短暫停電，他卻沒有告過台電，但此次決定提告。

林燕祝指出，政府解釋此次大停電係因中油操作誤觸，這好像小兵可以誤射雄三飛彈一樣，讓人民無法接受。她的選區永康沒有預告停電，卻停了兩輪，晚間街道全暗，警察在路口指揮險象環生，派出所也大停電。一例一休讓老闆已經很痛苦，大停電造成的工業損害又該怎麼算？損失該由誰負責？民進黨迄今都沒有一句話，她要求市府啟動求償機制，向中央爭取賠償。

有電業專長的許至椿認為，昨晚手機與服務處的電話都塞爆，民眾質問為何停電沒有預告？林全曾去過核一廠，還提出啟用核電的話，這不是林全的兒戲之言，結果遭民進黨人圍剿不再提起；如今誤觸操作是無法向國人交代的說法，操作是工程、用電是可以計算出來，大停電反映了民進黨不尊重專業的評估，也侮辱了專業。

(中時)