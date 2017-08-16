815大停電 林全代表政府表達最深歉意
815全台無預警大停電，民怨沖天，行政院長林全今（16）日上午於行政院新聞中心舉行記者會說，對於大停電造成社會不便，特別是因為人為疏忽造成的社會傷害，行政院要代表所有行政部門及執行的台電、中油等等，表示最深的歉意。
林全表示，行政部門的行政調查，希望釐清中油和台電的管理部門，管理和督導的責任，在制度上是否有缺失？還是在執行上就有疏失？同時，對於事件中執行人員的責任，也都要釐清。行政調查將由政務委員吳宏謀負責召集行政調查小組。
他說，這次跳電事件也顯示需要對供電、輸電的結構是否發生問題進行體檢，把脆弱的部分找出來，進行補強。請政務委員吳政忠負責一個體檢小組提出對策。
談及事件處理態度，林全強調，「面對問題，解決問題，是我們的基本態度。」
(中時)
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