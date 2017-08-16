簡單一個動作　胖男2周瘦10公斤

醫師提醒，餐前應先喝水，蔬菜、蛋白質、澱粉佔比應為1／2：1／4：1／4，可減少血糖的大幅波動。（倪浩倫攝）

我國成人體重過重和肥胖盛行率達43％，高居亞洲第一，很多人終生都在和減肥對抗。一名年近50歲、體重高達156公斤的男子，因為應酬太多，遲遲無法下定決心減肥，但某次在醫師建議下，三餐飯前都先喝水600c.c.再開動，沒想到僅僅這一個動作，體重2周內就降了10公斤，讓他更加深減肥的決心。

現代人工作忙碌，常常在短短的幾分鐘內，迅速解決掉眼前的便當，這種突然的進食，會讓胃還沒準備好，胃酸和消化液都還來不及充足分泌，導致此時的消化效能最差。

收治該病例的書田診所家醫科主任宋晏仁表示，飯前喝水，一方面能讓胃產生飽足感、進而減少待會進食的總量，另一方面，能讓大腦告訴消化道「要開始進食囉」，啟動胃酸和消化液的分泌，強化消化效能，否則一旦消化不完全，下肚後的飲食會跑到大腸，成為大腸內壞菌的食物，影響身體健康。

上述男子在聽完衛教宣導後，三餐飯前都會先喝600c.c.的水，體重在短短2周內就掉了10公斤，雖說是因體重太重、讓初期減肥效果明顯，但已夠讓他對減肥產生信心，發現自己其實「真的減得下來」，加強生活、飲食習慣的改變來健康瘦身。

宋晏仁補充，除了飯前喝水，一餐中，蔬菜、蛋白質、澱粉佔比應為1／2：1／4：1／4以外，進食的順序也很重要；他解釋，應先讓蛋白質、蔬菜優先下肚，接著再吃澱粉，把含糖的水果擺最後，如此可讓血糖的波動幅度降到最低。

(中時)