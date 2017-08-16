強調為大停電負責 中油董總暫避辭職問題

中油今(16日)再出面說明操作氣閥失誤大潭電廠跳脫事故原因，對於影響668萬戶大停電，外傳督導天然氣的總經理理劉晟熙已提出辭呈，中油董事長陳金德今否認，強調董、總都是政治任命，劉沒有辭職這回事。至於個人是否會請辭，他沒有正面答覆，只重申所有責任個人會擔起，負起所有責任。

現在經濟部部長李世光已經請辭下台，身為肇禍事主的中油責任外界關注。但陳金德強到，他跟劉晟熙都是政治任命，劉晟熙不會向他請辭；劉本人今天在記者會則臉色凝重，不發一語，即便觸及請辭問題，也由陳金德代答。

(中時)