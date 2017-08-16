陳金德下不下台？民進黨國民黨高市黨部槓上了

國民黨高雄市黨部主委黃柏霖16日召開記者會，點名中油公司董事長陳金德，指陳金德在擔任高雄市副市長時才德不足，接掌中油不久就讓這家有口碑、有制度的公司發生這樣的錯誤，「他應該知所進退」。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓聞訊立即反唇相譏，「柏霖兄還未下台？」、「唱衰王又來了！」

黃彥毓說，造成大停電的原因已經找到了，台電中油董事長都應該留下來撤底檢討，改善整個供電體系，解決問題才是當務之急。

黃彥毓還說，陳金德在副市長任內的表現有目共睹，不是政治的酸言酸語就能把陳過去的努力及表現，一筆勾銷。

(中時)