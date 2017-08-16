815大停電林全親上火線道歉並願到立院報告

行政院長林全(中)與副院長林錫耀(右)

行政院長林全(左)與政委吳宏謀(右)

行政院長林全

中油工程人員15日因操作疏失，大潭電廠管路「2分鐘斷氣」，造成6部機組全部跳機，全台大停電，行政院長林全16日舉行記者會表示，對這次因人為疏忽造成社會的傷害，表示最深的歉意。

林全並主動表示，他已致電民進黨團總召柯建銘，表明願到立院做專案報告，而經濟部長李世光早上到行政院來，送了經濟部長以及經濟部次長沈榮津的辭呈，其中他將慰留沈榮津，他並已指示沈榮津暫代部長職務。

(中時)