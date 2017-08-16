推特喜歡創紀錄 化解仇恨 歐巴馬推寶貝種族融合照
維吉尼亞州12日爆發種族衝突，導致1人死亡，近 20 人受傷。美國總統川普在沈默48小時後，點名批判白人至上主義者、三Ｋ黨和新納粹主義者等仇恨組織。不過，他也強調，「各方都有錯」，而引發強大的批判聲浪。
據BBC報導，在面對一波波的種族衝突下，美國前總統歐巴馬13日推了一張他抬頭與不同種族小孩合照的相片，同時引述了南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的名言︰「沒人生來因為膚色，背景或宗教而仇恨對方。」
這張相片是歐巴馬2011年時，造訪馬里蘭州貝什斯達（Bethesda）一家托兒所拍攝的。
而這至今已獲得近120萬次轉推，以及近300萬個喜歡，成為推特有史以來最受歡迎的推文。這是歐巴馬相關推文中的第一篇，在一片烏煙瘴氣的種族紛爭中，宛如一股清流，立即引起民眾共鳴。
(中時電子報)
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