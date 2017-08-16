NBA》里歐納德18日首度訪問中國
效力於馬刺隊的里歐納德預定18日首次造訪中國，將在浙江的NBA精英籃球訓練中心為青少年球員舉辦籃球訓練課，並在北京和上海兩地參加一系列球迷見面活動。
里歐納德在2014年帶領馬刺奪得總冠軍，是總決賽最有價值球員，並兩度當選NBA年度最佳防守球員。
里歐納德此次到中國大陸首站是北京，為打工子弟學校的學生舉辦一堂籃球訓練課，以此慶祝NBA與央視合作30周年。他還將在北京出席NBA 5v5籃球賽，與參賽球員和球迷見面，並參觀騰訊的北京演播室。
此外，倫納德還會參加聯盟為球員專門舉辦的職業發展體驗活動。這位球場上的悍將隨NBA中國CEO舒德偉先生在NBA北京辦公室工作親身體驗辦公桌上的職場生活，並與NBA中國員工分享自己作為職業球員的經歷和體驗。
里歐納德倫接著會前往浙江諸暨，在NBA精英訓練中心為青少年球員舉辦一堂NBA水準的訓練課，他是第一位親臨NBA精英訓練中心的現役球員。
里歐納德表示，「我對這次中國之旅感到非常激動，很期待能有這樣的機會來到中國，推廣籃球運動，將我對籃球的理解和籃球技術傳授給浙江NBA精英訓練中心的小球員們，很希望見到熱情的中國球迷，並充分體驗中國文化的博大精深。」
里歐納德身高201公分，畢業於加州的聖地牙哥大學，2011年NBA選秀首輪第15位獲得馬刺青睞，上賽季場均25.5分、5.8個籃板、3.5次助攻和1.8次抄截。
(中時電子報)
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