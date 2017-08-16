815大停電 林全2度道歉 願赴立院報告
815全台大停電「震垮」經濟部長李世光，行政院長林全今（16）日還親上火線二度道歉滅火，「我代表行政部門，還有執行的台電，表示最深的歉意。」
因中油工程人員疏失，導致大潭電廠6機組停機2分鐘，全台陷入停電黑暗中，林全第一時間迅速同意李世光辭職，今再親上火線滅火，並願意配合立法院的決議，於第三次臨時會時前往報告備詢。
林全表示，已經跟立法院民進黨團溝通，同時表達願意接受立法院質詢的態度，接下來將由政委吳宏謀督軍，成立事故調查小組，完成後將向外界說明，「有關這個事件的處理態度，我再次對於我們昨天的跳電，因為人為疏失的結果，為社會大眾帶來的不便表示歉意，一定會面對事實解決問題，今天的問題不會再發生。」
(工商)
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