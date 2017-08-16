開鍘違章工廠 農委會：拆除名單下周出爐

農委會副主委陳吉仲。（資料照、農委會提供）

農委會將對佔用農地的違章工廠開鍘，拆除去年5月20日後興建的工廠，興建中的工廠則是即報即拆。農委會表示，初步比對空拍畫面後，去年520後新增的建築有286處，但部分可能是農業設施，所以實際拆除對象勢必會比286還少，詳細清單預計下周出爐。

農委會副主委陳吉仲表示，昨天有召開跨部會會議，做了幾個要跟行政院報告的方案，第一，會確定所有在去年5月20日後佔用農地興建的違章工廠，這些工廠將被拆除，目前盤點已經告了一個段落，但仍差彰化縣的資料要做最後確認，預計下周會結束盤點，再向行政院報告。第二，整個違規工廠的處理方案，包括法令依據，各部會分工，處理程序等，昨日都已討論完，目前大多已底定。

陳吉仲指出，比對空拍畫面後，發現有新增建物的點，約有286處，但這些建物不一定是工廠，也可能是溫室，要實際盤查才能確認，所以將被拆除的違章工廠，應該會比286處還要少，第一波應拆除的確切名單，待下周向行政院報告後，才會出爐。

陳吉仲表示，行政院長林全指示，去年5月20日後興建的違法工廠須直接拆除，至於目前興建中的工廠依法仍是即報即拆，但去年5月20日以前興建的工廠該如何處理，目前確切方案尚未出爐，仍需跨部會討論，農委會首要目標就是先止血，不要再讓農地一點一滴的流失。

(中時)