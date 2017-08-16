網路男蟲詐騙財色 遭判重刑
39歲蕭姓男子，冒充有錢人詐騙女網友，先表明願意包養，再騙女方替他刷卡購物，前後詐財2000多萬元，連轉行從事電視購物專家的女藝人也上當。案經台北地方法院審結，今(16)日依27個詐欺罪判蕭有期徒刑9年，另判可易科罰金84萬元的有期徒刑2年4月。
法官宣判後，也針對蕭即將到期的羈押，開庭訊問是否要延裁押。蕭告訴法官，希望能讓他交保，「這樣就可以出去賺錢還給被害人」。
警方調查，網路男蟲蕭弘岳樣貌平平，但口才很好，在包養及邀約一夜情的網站上吸引女網友，被害人職業別廣泛，除了女藝人受騙，很多是有些經濟基礎的熟女，也有護理師、上班族及大學女生因此被騙財騙色。
檢方指控，2014年2月起，蕭利用「遇見」、「SKOUT」、「甜心包養網」、「遇見情人」等交友網站化名「蕭弘越」、「蕭弘業」、「蕭譽其」、「Stanley」、「S.H.」，佯稱是科技界高階主管、通訊業的大盤商，隨機邀約女網友見面。
蕭弘岳詐騙手法雷同，前幾次約會時，會開保時捷、雙B名車赴約，隨身攜帶數十萬現金，在高檔餐廳吃飯會付錢請客，逛街購物也會主動買單，使被害人誤以為他是有錢人，等到女方祛除戒心，就以替公司節稅為由騙對方刷卡購物、買精品。
檢察官偵辦時，蕭否認詐欺，辯稱是和她們的債務糾紛而已，借錢後會依約還錢，但因蕭10年前就有詐欺紀錄，另案被判刑確定，檢察官比對被害人說詞及證據，將蕭起訴。
(中時)
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