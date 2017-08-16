農委會升格農業部 新設動保司、漁保署

農委會副主委陳吉仲。（資料照，農委會提供）

農委會未來將組織改造，升格成農業部，目前農委會研擬，未來組改後動保及生態保育會是施政重點，因此將新設「動保司」，並把漁業署改制成「漁業及保育署」，農業除了生產面向外，也要顧及保育，另也將新設「安全司」，確保農產品有安全的產製過程。

農委會副主委陳吉仲表示，組改是考慮未來30年至50年，農業可能面臨到的問題，這樣思考組改才有意義，不是現有單位在東拼西湊，目前農委會規劃，未來將新增「動保司」，未來動保會是很重要的議題，需要一個單位來處理。此外，漁業署也思考增加保育工作，改制成「漁業及保育署」，漁業不只是生產，也要保育，否則會耗盡資源。

陳吉仲指出，由於林務單位涉及林業及保育業務，未來的規劃比較複雜，要把林業生產單位留在未來的農業部，把保育單位留在未來的環資部，這是一個方案，全部放在環資部是第二個方案，全部放在農業部是第三個方案，不同的處理方式，最後的影響都不一樣，林務局未來歸哪個部會，還要跨部會以及和專家、公民團體討論，看放在哪個部會才能發會最好的成效。

陳吉仲表示，農業部除了顧及生產外，也要有確保產品安全的單位，因此農委會也規劃新設「安全司」，負責農產品生產的安全業務，另外也研擬新設專門行銷農產品的「行銷司」，不過目前組改計畫都還在討論中，要等農委會主委林聰賢拍板定案後，才會把組改內容送交政院。

(中時)