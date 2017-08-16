世大運》世錦賽田徑金牌將來台參賽

土耳其黑馬古利耶夫爆冷奪得世錦賽200公尺金牌，他也將來台參加台北世大運，屆時將成為最閃耀的巨星。(摘自alchetron網站)

甫在倫敦世界田徑錦標賽爆冷奪得男子200公尺金牌的土耳其好手古利耶夫(Ramil Guliyev)將來台參加台北世大運100公尺與200公尺比賽，同時他也是這次世大運田徑場上最閃耀的巨星。

古利耶夫原籍亞塞拜然，曾在2007年歐洲青年奧運、2009歐洲青年錦標賽與2009年世大運摘下200公尺金牌，2011年轉籍土耳其，根據國際田總(IAAF)規定，古利耶夫3年內不得參加任何比賽，直到2014年4月才解禁，2015重返世大運，但他只分別在100公尺與200公尺得到銅牌。

古利耶夫在倫敦舉行的世錦賽200公尺決賽第5跑道，奪冠熱門范尼凱特在第2跑道，千里達選手理查茲在第7跑道，鳴槍後至轉進直線跑道，范尼凱特取得些微領先優勢，但就在終點前30公尺左右古利耶夫與理查茲追趕上來，最終古利耶夫以20秒09逆轉摘冠，成為土耳其田徑史上的第一面金牌得主，賽後同時披著土耳其與亞塞拜然的國旗，顯示不忘本。

現年27歲的古利耶夫，過去曾兩度參加世大運，也都獲得獎牌，100公尺最佳成績是9秒97，200公尺最佳成績是19秒88，這次報名參加100公尺與200公尺比賽，挾著世錦賽金牌光環而來，屆時將成為場上鎂光燈的焦點人物。

中華隊200公尺全國紀錄保持人楊俊瀚，7月印度亞錦賽以20秒66奪得金牌，此次世大運原本頗被看好，沒想到古利耶夫決定參賽，將是楊俊瀚最強大的勁敵。

(中時電子報)