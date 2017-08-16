忌妒前員工自立門戶 寢具老闆竟砸店嚇客人

不滿前員工自立門戶，黃姓主嫌（右）霸占市場砸攤位欲毆打林姓被害人。（張妍溱翻攝）

台中市刑事警察大隊偵四隊日前逮捕34歲黃姓主嫌為首共4人組成暴力犯罪集團，黃嫌為經營寢具販賣的老闆，因妒忌前員工離職後自立門戶在菜市場競爭販賣同類商品，涉嫌從今年5月至7月間，如影隨形在林姓被害人攤位前嚇走客戶甚至砸店恐嚇「見一次打一次」，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇及傷害嫌移送偵辦。

警方指出，黃嫌販賣平價寢具在台中市及彰化地區各菜市場皆有據點，旗下業務多達10人，他因不滿40多歲林姓前員工離職後，自行在在菜市場販售同類商品，懷疑生意被搶走，甚至要求林姓被害人將販賣所得歸為黃所有，若不服從，黃就找手下往林的攤位搗亂無法做生意。

林姓被害人向警方供稱，黃男經常到林姓被害人攤位前先嚇走客人，大聲吆喝別買「黑心商品」，甚至在林擺攤前先拿椅子坐進攤位霸占，揚言恐嚇「見一次打一次」、「看誰有錢有勢」耍流氓程度猶如「菜市場惡霸」。

刑大7月偵四隊於7月間接獲報案後，派員蒐證黃嫌犯罪事證，將黃男等4名成員逮捕到案，並清查是否還有其他離職員工受到迫害，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害嫌移送偵辦。

(中時)