韓工薪族2016平均年薪近台幣百萬

韓國經濟研究院16日發布的數據顯示，2016年韓工薪族平均年薪為3400萬韓元（約合新台幣97.75萬元），較前一年增長3.3%。

該研究院針對韓國1544名工薪族進行了調查，結果顯示，去年工薪族平均年薪為3387萬韓元。其中，大企業正式職工的平均年薪達6521萬韓元（約新台幣187萬元），中小企業正式職工的平均年薪僅為3493萬韓元，兩者相差達3千萬韓元。然而，大企業的平均年薪較前一年減少0.3%，中小企業平均年薪則增長3.9%，兩者年薪差距較前一年縮小2.2個百分點。

數據顯示，年薪超過1億韓元（約287萬元新台幣）的工薪族為43萬人，在總體工薪族中所占的比重為2.8%。另外，年薪為8千萬～1億韓元的人為47萬人（3.0%)、6千萬～8千萬韓元的人為107萬人（7.0%)、4千萬～6千萬韓元的人為224萬人（14.5%)、2千萬～4千萬韓元的人為601萬人（39.0%)、2千萬韓元以下為521萬人（33.8%）。

韓國經濟研究院方面分析稱，雖然貿易保護主義盛行、內需疲軟、企業進行結構調整等經濟對內外不確定性日益加劇，但去年工薪族的平均年薪較前一年上漲3.3%，尤其是中小企業正式職工的年薪同比增長3.9%等，工資水平較低的工薪族的年薪上漲率較高。

(旺報)