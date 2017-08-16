竹市沿海新景點 海山漁港觀海平台啟用

新竹市海山漁港堤上道路及環境改善工程16日完工啟用，將成為竹市南沿岸新景點。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右二）指出，海山漁港具備漁業與遊憩多功能，有無敵海景和美麗夕陽，是家庭出遊的休閒勝地。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右一）指出，海山漁港具備漁業與遊憩多功能，有無敵海景和美麗夕陽，是家庭出遊的休閒勝地。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅指出，海山漁港具備漁業與遊憩多功能，有無敵海景和美麗夕陽，是家庭出遊的休閒勝地。（陳育賢攝）

新竹市海山漁港堤上道路及環境改善工程16日完工啟用，將成為竹市南沿岸新景點。（陳育賢攝）

新竹市海山漁港兼具觀光休憩與漁業功能，為提升整體設施環境，市府施做的堤上道路及環境改善工程16日完工啟用，工程除改善漁業設施，更打造向海延伸的觀景平台與景觀長廊，全新觀景平台可提供民眾觀海、看夕陽的休憩空間，將成為竹市南沿岸新景點。

市長林智堅指出，海山漁港是新竹市唯二漁港，具備漁業與遊憩多功能，是漁民出海作業據點，沿岸蚵田分布，潮間帶生態、無敵海景和美麗夕陽，是家庭出遊的休閒勝地。

但過去長期缺乏經費維修管理，觀海平台老舊木板不敵潮汐海風經常損壞，北側堤防地基更有掏空、道路沉陷情形，嚴重影響漁業功能與遊憩安全。

林智堅表示，海山漁港是17公里海岸線景觀「藍帶」的重要節點，由於過去港埠設施缺乏維修管理，路面破損、觀景平台地基掏空，有安全疑慮，他上任後每年投入3000萬進行維修管理，為提升海山漁港整體設施，更成功向交通部爭取1200萬經費，全面改善堤上道路修繕及海港設施，此外，也針對17公里海岸沿線景觀進行整建，包括南港賞鳥風景區、香山濕地等，期盼提供民眾優質的海岸休閒環境。

產發處處長翁義芳表示，此次工程改善了老舊木平台，以預鑄板加強平台整體強度，每塊預鑄版間有規律間隔，回應潮汐海風衝擊，將更堅固耐用。

原有「繫船柱」僅有車阻功能，這次工程除落實繫船柱功能，更參考國外漁港作法，以美觀線條與明亮色彩形塑漁港特色，同時增設入口意象、全面刨除路面重新鋪設，提升海堤整體景觀與安全度，讓海山漁港蛻變為具有人文、生態、觀光、產業複合機能的特色漁港。

而海山漁港修建工程完工後，透過17公里自行車道與香山溼地串聯，將使新竹市濱海觀光資源更豐富，加上海山漁港一旁就是漁獲拍賣場地，每日現撈漁獲往往一上岸就搶購一空，觀光客千萬別錯過「現撈仔」新鮮漁獲。

另，漁港旁的潮間帶，漲退潮景觀各有風情，退潮時可觀察濕地潮間帶生態，漲潮時則欣賞漁船進出港以及絕美夕陽，民眾可感受海的氣息與生態美景。

(中時)