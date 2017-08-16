印下令海空軍限時完成三重警戒防線
印媒16日報導稱，印度國防部已向印度空軍和海軍下令，要求在限定時間內完成建設圍繞空軍基地的三重警戒防線。
據《今日印度》報導，為避免再次出現帕坦科特（Pathankot）空軍基地遭襲的狀況，印度國防部敦促海軍和空軍，在國防部規定時間內加速完成空軍基地三重警戒防線。
報導稱，在2016年1月帕坦科特空軍基地遭襲後，印度國防部曾明確提出，海軍和空軍應立即在基地周圍建立三重防護體系，以保護戰機和運輸機等高價值資產。
據報導，印度政府消息人士透露，在近期對國防部進行的報告中，海軍提供了一份2019年完成的時間表，但國防部認為計畫應提早完成，以斷絕未來武裝分子繼續實施類似襲擊的可能性。
按計畫，印度空軍和海軍將為29座空軍基地建設防護體系，其中23座基地隸屬空軍，其餘隸屬海軍。
印度空軍靠近巴基斯坦邊界的帕坦科特空軍基地2016年1月2日遭到武裝分子襲擊，印度軍隊與武裝分子的對抗持續到第二天晚上，造成至少4名襲擊者和一名印度士兵身亡。襲擊發生一天後，再次傳出槍聲和爆炸聲。
印媒當時報導稱，襲擊發生的時間大約在2日當地時間凌晨3點，襲擊者的具體身分尚未明確，印方懷疑是巴基斯坦境內的武裝組織，但也有報導稱，襲擊者是來自克什米爾地區的武裝分子。克什米爾地區長期有反抗德里政府統治的反叛力量。
(旺報)
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