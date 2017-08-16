印刷千金染毒 改當藥頭收入破百萬
印刷廠千金出身的陳姓女子，2年前為了證明自己，拋下業務負責人身分到夜市擺攤，不料交了損友染上毒癮，索性改當起藥頭，在桃園、新竹一帶販毒，收入輕鬆突破百萬，只是好景不常，15日找友人調貨時被警方逮捕，家人知道愛女染毒，痛心不已。
新竹市刑大、市警第一分局、海巡署機動查緝隊配合高檢署區域聯防掃毒行動，今天宣布破獲1個販毒集團，逮捕38歲余姓男子、35歲呂姓女子、29歲鄧姓男子，及年僅21歲的陳姓女富二代，4人皆為中游毒品藥頭，自己吸毒也販毒，下游藥腳超過百人。
警方調查，陳姓女子出身北部1間印刷廠的第二代，受家人細心栽培，只是她不愛念書，國中畢業後，父親便將她安排在自家印刷廠幫忙，還讓她負責晶鑽紙業務，打算讓她好好累積工作經驗，未來能順利接棒。
只是年輕氣盛的陳女不甘願一生窩在家族企業，與朋友合資到夜市擺攤賣手機配件，後來發現工作辛苦不說，月收僅3萬多元，去年在損友引薦下染上毒癮，從此無法自拔，白天沒擺攤時就四處調貨買毒，自己吸食也對外兜售，收入反而高達百萬之譜。
昨天陳女到一處公寓找友人調貨時，不知早被警方鎖定，開門時大批警力一擁而上，當場起出數包安非他命，另同步在其餘3個地點逮捕3名藥頭，起出總量20多公克安毒和疑似含有迷幻藥成分的梅片。
警方透露，陳女染毒不久就曾落網，家人得知愛女染毒後非常痛心，希望女兒能戒毒，不料她深陷毒海難以自拔，前天再次被警方逮捕，家人獲悉後已不知如何是好。
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(中時)
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