疑轟-20衛星照曝光 戰力可能高轟-6K五倍
從去年中國空軍司令員馬曉天透露中國正在發展空軍新一代遠程轟炸機後，對於「轟-20」的傳言不斷，近日更有一張疑似中國國產新型戰略轟炸機，停放在機場的衛星照在網路上曝光，軍事專家也對此表示，中國空軍新一代遠程轟炸機應具備智能化特點。
據《新浪軍事》報導，近日網絡流傳的疑似是「轟-20」轟炸機的照片中可以來看，該機採用飛翼構型，外形相似於美軍B-21戰略轟炸機及X-47B新型無人機的混合體，「轟-20」戰略轟炸機將兼顧匿蹤性能和強大的常規打擊能力，航程和作戰半徑將是轟-6K的2倍以上，整體作戰效能也將超過轟-6K的5倍。
軍事專家王明亮也此表示，新一代遠程轟炸機應該具備智能化的特點，中國未來的戰略轟炸機，除了需要擔負遠程轟炸任務外，航空電子設備和網絡系統與作戰要素的連接、能否擔負強功率電磁干擾任務，以及可否作為帶領戰機作戰的武器平台等，都是研究新型遠程轟炸機的研制目標。
日前據美國智庫詹姆斯頓基金會(The Jamestown Foundation)分析，中國目前發展的094型核潛艇攜帶巨浪系列以及新型的洲際彈道飛彈東風-41及東風-31AG潛射飛彈，分別讓中國的海基及陸基核武器具備了二次核打擊能力，唯一缺乏的就是空基二次核打擊能力，而轟-20的成功，將意味著中國空軍擁有了打擊能力遠超轟-6K的戰略轟炸機，更代表了中國將真正完成了「核三位一體」(Nuclear triad)的打擊能力。
(中時電子報)
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