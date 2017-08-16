林全宣佈成立電力體檢小組 擬邀國外專業人士
行政院長林全今（16）日緊急召開記者會，宣佈將成立電力體檢小組，由政委吳政忠主責，將就台灣供電系統做總體檢，期望向分散式系統目標看齊，而非目前的集中式系統。
林全說，從先前的和平電廠輸電塔倒塌，到這次的815全台大停電，「這不是單一的事件，而是整體情況，顯示出我們應該要做總體檢。」深入瞭解我國供電、輸電結構的問題，維持供電系統的穩定性。
由吳政忠主責的電力體檢小組將會邀請專業人士參與，林全表示，不排除邀請國外專家，因目前台灣是全台供電最有影響點為，為避免球員兼裁判的疑慮，才會將邀請國外專業人士列入考量。
林全說，上一次體檢電網已是20多年前的事了，現在的各方條件和狀況都已經不同，有必要再做一次總體檢，檢視目前的情況，也了解過去為何停止建立部分電網等政策，深入所有可能的風險。
(工商)
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