母逝下海拍AV還債 坂口杏里po照認了整形

坂口杏里認了整形！（圖／取自IG）

日本女星坂口良子的女兒坂口杏里自從母親去世後，被爆花光遺產還欠債，不僅得下海拍AV，甚至有傳她整形等八卦。沒想到坂口杏里如今直接在網上認了整形，更貼出前後對比照。

坂口杏里先前為了還債不惜下海拍AV，但評價普普，A片封面與片中畫面落差更老被拿來揶揄，加上她先前還被指整形，讓坂口杏里評價兩極化。她今乾脆在網上直接公開整形前後對比照，認了自己臉的確有動刀。

據悉，坂口杏里下顎做了脂肪溶解手術，讓臉看來更為V字形。只是欠了一屁股債的她，現在則是專注當起酒店陪酒女，也因此被網友懷疑「怎麼還有錢整形？」

(中時電子報)