一前一後搶銀樓 完美過程反露餡

丁嫌（中）涉搶銀樓，因過程太完美反露餡。（陳淑娥翻攝）

丁姓男子13日在后里區某銀樓佯裝買金飾，趁張姓夫婦上門，老闆開啟電子門鎖之際，涉搶奪2條金項鍊零時差奪門而出，大甲警方偵辦發現事有蹊翹，突破張男心防坦承共謀犯案，丁嫌2天後也在大里區落網，全案依搶奪罪嫌移送法辦。

警方表示，21歲丁男13日下午3時許，前往后里區某銀樓佯稱買金飾，要求拿出2條金項鍊試戴，此時，22歲張男剛好偕同李妻進入，趁許姓老闆打開電子門鎖之際，丁男涉搶奪2條金項鍊奪門而出，立即騎機車逃逸無蹤。

警方指出，對於丁男搶奪逃逸動作如此連貫緊密，加上張姓夫妻上門時機，深覺「太完美」事有蹊蹺，最後突破張男心防，終坦承與丁男合謀涉搶銀樓，並供稱贓物五五分贓；另李妻表示不知情，並未涉案，丁男也於2天後在大里落網，警方訊後將丁、張男2人，依搶奪罪嫌移送法辦。

(中時)