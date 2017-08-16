涉過失縱放人犯 監所管理員起訴
新北市新店戒治所林姓管理員，處理陳姓受戒治人戒治案件，明知陳期滿後，仍須因他案入獄服刑，但在審核上疏忽，讓陳男離去，台北地檢署今依過失縱放人犯罪嫌起訴林男。
檢方調查，陳姓男子因涉犯毒品罪，經新北地院裁定觀察勒戒，期滿後，評估仍有再犯之虞，繼續入所強制戒治；去年7月間，陳男戒治期滿，林姓管理員疏忽北檢已寄送執行指揮書，指陳男因涉犯他案，由其他地檢署囑託北檢執行發監，在審核陳男身分後，即讓陳男離去，涉犯過失縱放人犯罪。
庭訊時，林男喊冤否認犯行，表示當時因承辦人不在，他僅代為處理相關業務，此外，他還身兼總務等職，難以兼顧；林男另表示，去年案發時，他只有看到新北地檢署所寄送的執行指揮書，指陳男戒治期滿即可獲釋，沒發現陳男還涉犯他案將由北檢執行發監。但檢方認為林男對於縱放人犯一事有責任，今仍依過失縱放人犯罪起訴林男。
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(中時)
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