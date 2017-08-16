中油董座陳金德該負責？陳菊：他是有風骨的人

昨天下午中油疏失造成全台無預警大停電，經濟部長李世光辭職下台，外界質疑中油董座陳金德也應負起責任，對此，高雄市長陳菊今天受訪時表示，負起政治責任是所有政治任命的人應該要做的，她尊重中央適切的懲治；她也說，如果陳金德該承擔的責任，「我相信他是個有風骨的人」！他適任與否由行政院決定，「這是中央的問題」。

陳金德曾是陳菊的愛將，外界認為陳金德接中油是陳菊舉荐，這次中油有疏失，陳金德是否該辭職負責備受矚目？陳菊也成為媒體採訪的對象。

陳菊今天上午參加社會局鳳山早療新據點揭牌儀式，受訪時作上述表示。

陳菊說，對這次全台大停電，相信中央對此會有非常適切、負責任的懲治。

陳菊也認為，全台大停電不是單純是中油的問題，應該從整個台電供電系統性問題去了解為何會發生，避免類似事件再度發生，台電與中油彼此間應承擔什麼責任，把問題釐清更重要。

(中時)