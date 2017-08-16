男橋邊尋短 虎尾警方奮勇阻止救1命
虎尾警分局土庫分駐所日前接獲民眾報稱，土庫鎮聯美橋附近有1男子意圖自殺，值班人員立即通報線上勤務人員巡佐張裕和、警員李靜怡前往現場處理。
2員警到達現場後，發現1輛重機車放在聯美大橋上但沒有看到人，於是在附近擴大搜尋，當時天色已暗但2人並不放棄，巡佐張裕和最後發現1名男子在橋下，用身體撞橋墩企圖自殺，當時水流湍急，一不小心即可能落水，非常危險。
張裕和見狀，奮不顧身下橋將男子抱住，並制止他做出自傷行為，員警李靜怡則通知土庫消防分隊，將男子護送至虎尾若瑟醫院救護，並請男子親屬前來照顧。
男子經送醫救護已無大礙，事後他表示，因為家庭因素心情鬱卒，才會想不開到橋下輕生，經警方與家人開導，承諾不再做傻事。
★再給自己一次機會
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(中時)
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