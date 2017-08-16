兩知名劇團苗栗演出7場　藝文展演活化中正堂

無獨有偶工作室劇團將演出《魯拉魯先生的草地》，別具教育意義。（陳慶居攝）

EX-亞洲劇團以馬森經典劇作嶄新詮釋《花與劍A Thousand Petals》，描述飄泊20年的孩子回到故土的愛恨。（陳慶居攝）

苗栗縣文化觀光局希望藉藝文展演活化30多年的中正堂。（陳慶居攝）

苗栗縣政府文化觀光局歷經多年努力，今年爭取到文化部補助辦理活化劇場營運計畫，於8、9月間邀請國際知名的EX-亞洲劇團及無獨有偶劇團，分別以《花與劍》和《魯拉魯先生的草地》接力演出。縣長徐耀昌16日在宣傳活動中，更釋出限時特價及縣籍鄉親85折利多。

文化觀光局林彥甫表示，供藝文展演的中正堂已有30多年歷史，今年度利用活化劇場營運計畫，邀知名的EX-亞洲劇團、無獨有偶工作室劇團在中正堂演出，希望藉此活化中下堂，讓苗栗縣藝文昇華。

EX-亞洲劇團以馬森經典劇作嶄新詮釋《花與劍A Thousand Petals》，演出時間為本月25日19時30分、26日14時30分及19時30分、27日14時30分，共3天4檔。

無獨有偶工作室劇團2017法國外亞維儂藝術節邀演節目《魯拉魯先生的草地》，演出時間為9月16日14時30分、19時30及17日14時30分，共2天3檔。

票價均訂為400元，現正熱賣中。縣長徐耀昌觀賞完兩劇團精華演出後，宣布利多消息，設籍苗栗的居民享85折優惠，另於本月18日至20日購票，限時特價單場票100元，購買兩檔節目套票特價160元，可洽兩廳院售票系統或文觀局 網站查詢。

(中時)