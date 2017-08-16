奇美醫：國內孩童15歲前有頭痛經驗超過7成
「醫師，我小孩為什麼常喊頭痛，可不可以照一下，是不是腦長了腫瘤？」可別以為頭痛是大人專利，奇美醫學中心兒童神經內科門診常見家長帶著孩子來求診，要求檢查腦部是否有異物，奇美醫學中心兒科部部長周琪指出，據統計，國內孩童15歲前有頭痛經驗超過7成，推估原因與睡眠不足、壓力大有關。
周琪說，頭痛是兒童神經內科中求診的一大族群，已非成人的專利，根據統計，孩童於15歲前經常頭痛者占16%，偶爾頭痛者占54%，偏頭痛者則占5%，然而，頭痛是一個主訴的症狀，且孩童表達問題技巧隨著年齡有很大的不同，因此，面對頭痛的病童，醫師與家長應小心謹慎的評估與觀察。
她說，一般來說，兒童腦部腫瘤發生率不高，大部份孩子的頭痛不是因腫瘤或腦病變引起，最常見造成頭痛因素是睡眠不足與生活壓力大。周琪強調，少子化下，家長望子成龍的心態常造成孩子有很大的心理壓力，加上同儕競爭，造成許多孩子下課後必須補習到深夜，導致睡眠時間減少，尤其，多數孩子沒有運動的習慣或時間，壓力無法得到紓解，門診看到有頭痛的孩子，經詢問許多都睡眠不足，早上爬不起來。
周琪建議寫下頭痛日記，例如頭痛的時間、次數、型態、加重或減輕原因，這樣才可以提供醫師診斷孩子頭痛的依據，更有機會可以找出造成頭痛的原因。
鑒於許多都會要求進一步照腦部斷層，她也強調，依據新英國醫學雜誌研究結果，腦部電腦斷層檢查有提高兒童罹患腦部腫瘤的危險性，要避免做為第一線的篩檢檢查，除非有腦部病變的懷疑，不必要的電腦斷層或核磁共振檢查，往往是弊多於利。
頭痛治療方式，一定要依據頭痛的原因來治療，如果是因為生活習慣不良、壓力、緊張等心理因素引起，就要改變生活方式，避免熬夜、不規則作息；減少刺激性的食物，如咖啡、茶、味素、辛辣食物等；適度運動，也有助紓解壓力，若造成頭痛的原因是腦部的病變，確診之後，就要依據疾病的原因治療。
(中時)
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