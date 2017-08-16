奇美醫：國內孩童15歲前有頭痛經驗超過7成

奇美醫學中心兒科部部長周琪表示面對兒童頭部疼痛.家長應該有正確的觀念才能夠真正幫忙兒童解決頭痛問題建議先協助醫師收集診斷的重要資料如頭痛的時間.次數.型態等以利醫師找出頭痛原因。（曹婷婷攝）

「醫師，我小孩為什麼常喊頭痛，可不可以照一下，是不是腦長了腫瘤？」可別以為頭痛是大人專利，奇美醫學中心兒童神經內科門診常見家長帶著孩子來求診，要求檢查腦部是否有異物，奇美醫學中心兒科部部長周琪指出，據統計，國內孩童15歲前有頭痛經驗超過7成，推估原因與睡眠不足、壓力大有關。

周琪說，頭痛是兒童神經內科中求診的一大族群，已非成人的專利，根據統計，孩童於15歲前經常頭痛者占16%，偶爾頭痛者占54%，偏頭痛者則占5%，然而，頭痛是一個主訴的症狀，且孩童表達問題技巧隨著年齡有很大的不同，因此，面對頭痛的病童，醫師與家長應小心謹慎的評估與觀察。

她說，一般來說，兒童腦部腫瘤發生率不高，大部份孩子的頭痛不是因腫瘤或腦病變引起，最常見造成頭痛因素是睡眠不足與生活壓力大。周琪強調，少子化下，家長望子成龍的心態常造成孩子有很大的心理壓力，加上同儕競爭，造成許多孩子下課後必須補習到深夜，導致睡眠時間減少，尤其，多數孩子沒有運動的習慣或時間，壓力無法得到紓解，門診看到有頭痛的孩子，經詢問許多都睡眠不足，早上爬不起來。

周琪建議寫下頭痛日記，例如頭痛的時間、次數、型態、加重或減輕原因，這樣才可以提供醫師診斷孩子頭痛的依據，更有機會可以找出造成頭痛的原因。

鑒於許多都會要求進一步照腦部斷層，她也強調，依據新英國醫學雜誌研究結果，腦部電腦斷層檢查有提高兒童罹患腦部腫瘤的危險性，要避免做為第一線的篩檢檢查，除非有腦部病變的懷疑，不必要的電腦斷層或核磁共振檢查，往往是弊多於利。

頭痛治療方式，一定要依據頭痛的原因來治療，如果是因為生活習慣不良、壓力、緊張等心理因素引起，就要改變生活方式，避免熬夜、不規則作息；減少刺激性的食物，如咖啡、茶、味素、辛辣食物等；適度運動，也有助紓解壓力，若造成頭痛的原因是腦部的病變，確診之後，就要依據疾病的原因治療。

(中時)