Lamigo桃猿「阿迷趴」 任賢齊27日開唱
Lamigo桃猿「阿迷趴」即將盛大展開，今年的阿迷趴進化成為「阿迷無雙」，發出十道軍令狀迎戰強敵，十道軍令狀之四就是連續5天賽後勞軍歡唱慶典，27日「銅雀臺大宴」將邀請「天王」任賢齊賽後開唱。
2017年阿迷趴之阿迷無雙自23日開始一連5天，每天都有賽後演唱，週日賽後演唱嘉賓隆重邀請到棒球國歌《再出發》的主唱-任賢齊到現場同歡，對於已經是國際級藝能巨星的任賢齊來說，是久違的回鄉演唱，任賢齊將帶來數首膾炙人口的招牌歌曲，帶領大家一起在主場桃園歡唱慶阿迷。
任賢齊曾受大聯盟紅雀隊邀請造訪2次世界大賽冠軍的布希體育場，在紅雀隊主場演唱《再出發》，在2015年首度為猿隊在賽前開球前開唱短版《再出發》，風采迷人，熱血再現，如今在阿迷趴之阿迷無雙「銅雀臺大宴」當中以盛大的球場賽後演唱會的方式再與球迷朋友見面，是「小齊哥」力挺台灣國球的表現，與全猿主場一起嗨唱整夜。
任賢齊表示，自己從小在台灣長大，台灣很多人都瘋野球，小時候也加入棒球隊，棒球讓所有人團結在一起，這次的球場演唱會在賽後舉辦對於自己和歌迷來說都是第一次，有幸為台灣棒球表演實在是又讓自己心中的野球魂燃燒起來，說什麼也要來看看大家，希望大家都可以一起來參與。
(中時電子報)
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