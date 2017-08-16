童軍領袖會議 我學生代表參與討論2023願景

我代表團參加在亞賽拜然共和國舉行的世界童軍領袖會議。（童軍總會提供）

第41屆世界童軍領袖會議8月14至19日於亞賽拜然共和國首都巴庫舉行，超過160個會員國出席，中華民國童軍代表團由童軍總會秘書長蘇德祥帶領多位學生出席，他們和世界各國代表討論2023年願景，並誓言要開創屬於他們的未來。

世界童軍領袖會議為世界童軍運動組織的最高權力管理機構，每3年舉辦一次，並在每次會議投票選出次屆主辦國，並就各項世界性議題進行討論及表決，我過歷屆皆派代表團出席盛會。

今年會議在亞賽拜然共和國舉行，我代表團由蘇德祥率領童軍總會副秘書長張文鑫、國際關係委員會楊永欽、廖學均及馬綉嵐擔任代表，以及德明財經科技大學學生王伶聿擔任青年代表，觀察員有淡江大學陳冠汝、國立體育大學陳彥文及文藻外語大學曾品云等人，另有陳宏婷擔任世界童軍童軍中心大會工作人員。

「有了堅強的世界童軍運動，世界上沒有什麼挑戰是無法被解決的、沒有什麼障礙是無法克服的。」前坦尚尼亞總統Jakaya Kikwete在開幕演說當中提到；此次出席會議的包括亞賽拜然共和國副總理及前聯合國秘書長潘基文先生蒞臨會場。

王伶聿表示：「榮幸能參與史上最盛大的世界會議，更能一同見證新會員國加入世界總部的儀式。一切都讓世界更有連結，拉近彼此的距離。」

陳冠汝說：「在這次會議中，我見證國際舞台的遼闊，也更能了解整個體系的運作。所有參與其中的人共同證明了童軍運動存在的意義，當所有議題圍繞著3年計畫、2023願景圍繞的同時，我似乎也可以依循著這個計畫看見未來的方向，往這條路走去的人好多，我們從來都不是一個人。」

曾品云說：「身為一位青年，能夠在世界會議中拉進與世界童軍委員候選人的距離，並瞭解他們對於青年童軍政策的展望，是件很有意義的事情。」

陳彥文表示：「當我看到夥伴們的熱情，就為了能有個更美好的世界，就為了能為青年創造更好的未來，就讓我又有力量前行；童軍是青年很好的伸展台，在未來的2023願景中，我們需要做出更多聰明的決定．去開創屬於我們的美好未來。」

(中時)