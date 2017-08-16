廣州人民橋提升美感 歐洲風讓市民點讚

位在廣州、剛過50歲生日的人民橋，目前進行歷史文化環境藝術提升工程，橋上兩側人行道已經部分圍蔽。若按先前廣州市環保局的環評公示，工程將包括建築工程、裝飾工程、橋樑工程、照明工程、景觀綠化工程及管線遷建工程，總投資8451萬元人民幣，預計將在2019年9月完工。

雖然比海珠橋年輕34歲，但人民橋自1967年建成通車至今，已有50年歷史。作為連接廣州南北岸的重要通道，人民橋日夜交通繁忙，車流人流的通行，早已讓人民橋不堪重負、傷痕累累。

根據先前的環評公示，「人民橋歷史文化環境藝術提升工程」，將包括建築工程、裝飾工程、橋樑工程、照明工程、景觀綠化工程及管線遷建工程。

對於人民橋自身，將進行橋頭堡建設、垂直電梯安裝、綠化帶調整、人行道地磚更新、增設盲道、增加觀景平台等工程。工程不僅涉及人民橋，還涉及人民橋橋下的臨江步道。

據了解，此次「人民橋」的提升工程，將著重於「歷史文化環境藝術」；為與人民橋周邊沙面地區、六二三路、西堤一帶的建築風格相統一，人民橋這次提升工程也在「文化環境藝術」結合歐洲文化；圍欄、燈柱等橋上部分都會滲入歐洲風格。

目前人民橋部分圍欄，已率先安裝歐陸風格的磚塊組件，在東南面步行引橋鋪設白色的組件後，圍欄煥然一新，顯得既大氣又充滿歐式風情，不少路過的市民都駐足觀看，稱讚一番。

(旺報)