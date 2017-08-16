陸涼茶鬥爭落幕 王老吉與加多寶需共享紅罐包裝

纏訟多年的王老和加多寶涼茶品牌之爭終落幕。（圖/中新社）

據大陸澎湃新聞報導，著名的涼茶品牌王老吉和加多寶，因外包裝和品牌名稱鬧上法院多年，今大陸最高人民法院終審判決出爐，廣藥集團（王老吉）與加多寶公司，對於外界熟悉的「紅罐王老吉涼茶」外包裝的形成均有重要貢獻，雙方可在不損害他人合法利益的前提下，共同享有「紅罐王老吉涼茶」包裝的權益。這個判決也讓纏訟近5年之久的品牌權利官司，正式告一段落。

曾紅遍中國大陸大江南北的涼茶飲料，號稱是於清朝道光年間（約1828年）由廣東鶴山人王澤邦所發明，獲朝廷邀請入宮獻藝後，返回廣州開設「王老吉涼茶舖」，因此得名。後代子孫輾轉赴香港發展，並將「王老吉」商標於港英政府登記，成為早年香港知名的涼茶品牌之一。而留在大陸的子孫，卻因中共建政後商鋪、藥廠均被沒入國有，讓「王老吉」品牌轉歸廣東藥業集團所有。廣藥與發行加多寶涼茶的香港鴻道集團合作，協議共用「王老吉」商標，並因此打響王老吉涼茶在大陸的知名度和銷售量。

2012年廣藥集團正式對加多寶提出訴訟，指控同樣使用紅色罐裝並標有「王老吉涼茶」的加多寶飲料侵權，一審法院判定，加多寶公司應停止侵權行為，並需公開刊登聲明，且賠償廣藥集團經濟損失1.5億（約6.8億台幣）及維權費用26萬人民幣（約118.4萬台幣）。對此判決不滿的加多寶公司，隨即提出上訴，經纏訟5年多後，獲得雙方共享「紅罐王老吉」的權利。但如今兩家涼茶的聲勢卻也受官司影響，早不如先前如此火紅，互鬥結束後，能否再創高峰，將是外界關注的焦點之一。

(中時電子報)