陸涼茶鬥爭落幕 王老吉與加多寶需共享紅罐包裝
據大陸澎湃新聞報導，著名的涼茶品牌王老吉和加多寶，因外包裝和品牌名稱鬧上法院多年，今大陸最高人民法院終審判決出爐，廣藥集團（王老吉）與加多寶公司，對於外界熟悉的「紅罐王老吉涼茶」外包裝的形成均有重要貢獻，雙方可在不損害他人合法利益的前提下，共同享有「紅罐王老吉涼茶」包裝的權益。這個判決也讓纏訟近5年之久的品牌權利官司，正式告一段落。
曾紅遍中國大陸大江南北的涼茶飲料，號稱是於清朝道光年間（約1828年）由廣東鶴山人王澤邦所發明，獲朝廷邀請入宮獻藝後，返回廣州開設「王老吉涼茶舖」，因此得名。後代子孫輾轉赴香港發展，並將「王老吉」商標於港英政府登記，成為早年香港知名的涼茶品牌之一。而留在大陸的子孫，卻因中共建政後商鋪、藥廠均被沒入國有，讓「王老吉」品牌轉歸廣東藥業集團所有。廣藥與發行加多寶涼茶的香港鴻道集團合作，協議共用「王老吉」商標，並因此打響王老吉涼茶在大陸的知名度和銷售量。
2012年廣藥集團正式對加多寶提出訴訟，指控同樣使用紅色罐裝並標有「王老吉涼茶」的加多寶飲料侵權，一審法院判定，加多寶公司應停止侵權行為，並需公開刊登聲明，且賠償廣藥集團經濟損失1.5億（約6.8億台幣）及維權費用26萬人民幣（約118.4萬台幣）。對此判決不滿的加多寶公司，隨即提出上訴，經纏訟5年多後，獲得雙方共享「紅罐王老吉」的權利。但如今兩家涼茶的聲勢卻也受官司影響，早不如先前如此火紅，互鬥結束後，能否再創高峰，將是外界關注的焦點之一。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。