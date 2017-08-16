停電成先知 時間證明馬英九是對的
2015年12月當時的總統馬英九批民進黨再生能源政策，直說2025年達到再生能源發電500億度電是「一廂情願想法」、「說說可以啦，但不可能成為現實」，並強調「到目前來看，廢核不是世界趨勢」，並舉例美國三哩島、俄國車諾比、日本福島核災後，都沒放棄核能。而昨天全台陷入停電狀況，也讓網友表示「感謝蔡英文還馬英九公道」、「馬總統是先知」、「結果現在馬說的是對的，真可悲。」、「怪不得馬自信滿滿說大家會想念他，原來蔡更差」。
馬英九當時參加活動時提及，華爾街日報社論以「台灣選擇脆弱」為題，點出台灣倉促廢核是錯誤決定，不但影響能源供應，更危及國家安全。馬舉例，美國三哩島、俄國車諾比、日本福島核災後，卻沒有放棄核能，證明廢核非全世界趨勢。並說福島核災後沒生產核電，日花1億美元進口天然氣，使日本從6兆日圓順差到去年12.79兆逆差。強調「到目前來看，廢核不是世界趨勢」。
馬也認為，再生能源供應屬於間歇性，未供應時得靠包括天然氣、核能所提供的基載電力，而台灣是獨立電網，無法從其他國家輸入電力，因此在制定能源政策時，無法奢侈的放棄特定能源，而是應該找出最適當的能源組合。
另外，馬還說，民進黨從2000至2008年，再生能源裝置容量增加670百萬瓦，年成長率3.29％；國民黨2008至2014年，增加1146百萬瓦，年成長5.65％，「誰比較用心，我想這很清楚」。
網友則回應「唯有英文能救英九，偉哉DPP」、「菜英文真是凸顯馬英久的好」、「難過當年戰神阿扁不看好空心菜認為她不行」、「馬還比較務實，蔡就是要蠻到底」、「馬在能源部分老實且實際多了」、「蔡英文真的廢到馬英九都可以吐她」、「小馬哥才是先知，你們欠牠一個公道」
(中時電子報)
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