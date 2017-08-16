點亮廣州「心」力量 越秀打造慈善品牌
自2008年到2017年，廣州越秀區已累計有21名中國好人、17名廣東好人、71名廣州好人、30名越秀好人。為充分整合越秀區各類身邊好人資源，越秀區將在越秀公園成立越秀好人誌願服務中心，開展常態化公益活動。
近年來，越秀區好人好事不斷湧現。統計指出，越秀區已有中國好人21人、廣東好人17人、廣東省道德模範2人、廣東省道德模範提名獎2人、廣東省最美志願者1人、廣州市道德模範11人，廣州好人71人，廣州市小道德模範7人、越秀好人30人。
在累計過百名的好人名單中，不乏有來自各行各業的精英，此外，還有行善不留名的外籍「好人」。去年9月21日中午，在廣州烈士陵園，澳大利亞籍遊客葛列格．吉爾斯聯合其他遊客，成功救助1名落水男孩。
去年越秀區定期評選「越秀好人」時，增設「越秀好人特別獎」；該獎項頒發對象為在突發事件中有突出貢獻，並具有一定社會感召力的好人好事。而見義勇為的葛列格·吉爾斯也成為「越秀好人特別獎」的獲獎者。
為讓正能量傳播得更遠，打造越秀慈善品牌，從2017年1月起，越秀區文明辦還與資訊時報微社區e家通聯合推出「越秀善行人物」評選活動。將深入越秀區18條街道，挖掘、推選越秀區內好人故事，讓越秀好人故事溫暖社會，成為社會文明的潮流。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。