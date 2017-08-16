中油總經理劉晟熙請辭？董座陳金德：沒這回事

大潭電廠供氣所引起的停電事件，中油董事長陳金德表示，調查後發現，停電意外不是肇因外包廠商人員誤觸開關，而是未依標準作業程序將系統轉為手動，導致驅動閥關閉，中斷對大潭電廠的天然氣供應。會在一周內完成調查，並承擔起所有責任，至於總經理劉晟熙並無請辭。

陳金德強調，中油這次供氣中斷導致台電損失，中油不會迴避，會承擔所有賠償與責任，而與巨路要先經過一定調查程序後才會談到協議、賠償等問題；在此之前，中油會先百分之百承擔起對台電責任。至於台電對用戶如何協議賠償，中油不會置喙。

傳言中油總經理劉晟熙將請辭以示負責，陳金德說，董事長與總經理人選都是政務任命，總經理不會向他提請辭， 「沒有這一回事」；目前仍在進行進一步調查，會盡快對失職人員做出懲處，預計在一週內會有結果。至於總經理是否有意願請辭？陳金德僅回應「我會承擔起所有責任」。

陳金德表示，工作人員要更換的是DCS控制器一號的電源供應器，這個控制器一共控制27顆電動閥（MOV），其中包括昨天要輸氣給大潭電廠的2229電動閥。在更換控制器一號電源供應器時，工作人員先搭建一個臨時線路，連結控制器二號。但在這個過程中，信號卻出現異常。4點48分系統出現電腦程式「重灌Download」指令，電動閥原本設定的狀態則是關閉，因此系統回到關閉狀態。

陳金德指出，當要去維修（維護）自動控制系統，標準作業程序必須先將「自動」轉為「手動」，才能開始進行維修，如此一來，可以避免在更換零件過程中，自動系統亂下指令，「這是基本常識」。不過，中油現場同仁並未徹底執行工安SOP機制，而承包商巨路執行過程也「青青菜菜」，導致昨日發生大潭電廠跳電事件。

陳金德說，昨日現場有兩名人員，一為中油同仁、二為巨路工程師，兩人都是資深工程師，不是菜鳥經驗不足，而是凸顯出結構性，會發生這個狀況，就是長期沒有要求。會請公司檢核室檢核巨路承攬所有設備供應的合約是否有問題，對承攬商的要求都會痛定思痛的改進，且會調查所有相關同仁的責任。

由於中油昨天更換兩顆的電源供應器已是更換到第8顆，為何過去更換都沒事、此次卻釀成大禍？陳金德解釋，因為過去都沒觸到專門供電給大潭電廠的編號 2229、2230 氣閥，而此次電動閥自動關閉，所以才中斷供氣。

媒體詢問，陳金德本人是否有請辭意願？陳金德沒有正面回應，僅說，「我在經濟部記者會上，已很明確表達，我會承擔起所有責任」。

(工商)