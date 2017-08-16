終於出面！蔡英文總統為0815大停電向國人道歉

蔡英文總統16日在民進黨中常會中首度對0815全台大跳電事件像國人道歉，強調將針對電力供應系統進行全面體檢。（陳信翰攝）

蔡英文總統16日在民進黨中常會中首度對0815全台大跳電事件像國人道歉，強調將針對電力供應系統進行全面體檢。（陳信翰攝）

昨全台各地傳出大跳電，今天蔡英文總統終於出面！為0815大停電向國人道歉。但她也再次表示，這次的事故當中，相信所有國人都注意到，電力供應不只是民生問題，更是國家安全的問題，並重申電網安全強化、分散式的綠能發電系統是未來政府工作方向。另外，道歉影片同步直播在民主進步黨臉書中，挨轟「都是快門聲」、「連聲音都無法聽清楚，要妳們治國？」、「麥克風都沒弄好，民進黨你們真的要檢討」，另有網友痛批「照稿念，講廢話」。

蔡總統致詞全文如下：

經過相關單位的積極應變，現在全國的電力供應已經恢復正常。而無論事故原因是什麼，藉著這個機會，我要代表執政團隊，對於這次停電為所有國人帶來不便與不安，致上我們的歉意。這樣的狀況，不應該發生。

在這次的事故當中，我相信所有國人都注意到，電力供應不只是民生問題，更是國家安全的問題。

不久前我們因為颱風吹倒了一座電塔，就讓電力無法正常輸配；這次因為天然氣輸氣設備的操作失當及失誤，就讓一整個電廠無法運作，全國緊急輪流供電。所以我們所面臨的問題，在於電力系統竟然如此脆弱。現在，這個會因為天災或人為疏失就輕易癱瘓的電力系統，這才是我們應該全面檢討的問題核心。

關於這點，我已經請行政部門，務必在最短時間內給全體國民一個清楚的報告，為什麼我們的供電系統會因為人為的操作疏失，就造成這麼大的損害？這個系統無論在系統的設計或管理的專業上，都明顯地過於脆弱，而且經過了這麼多年，也沒有採取強化的積極作為。如果我們再不正確的面對問題，我們國家終將處於高度的系統性風險之中。

我要向大家報告，為了避免類似情形再度發生，確保關鍵民生供給的穩定與安定，國家基礎設施的體檢與強化，將是我們的最重要的工作。

月初政軍兵推的時候，考量到與過去全然不同的戰爭型態與安全威脅，我們已經注意到必須優先確保基礎設施安全的重要性。兵推之後，我也已經要求政府各單位對重要基礎設施，進行全面性的檢查，並提出安全強固的規劃，政府會在最短時間內，讓國家基礎設施的安全達到應有的標準。

這次的事件告訴我們，包括電網安全強化、分散式的綠能發電系統等工作的推動，是刻不容緩的正確方向。我也要請行政院，對於所有能源轉型的相關計畫，都要能確實掌握進度，克服所有障礙，如期完成。也請國人同胞繼續給予監督。

(中時電子報)