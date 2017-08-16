震懾印度 解放軍特戰隊高原軍演
中國與印度在邊境洞朗高原對峙長達2個月，中國日前連續強硬發話要印度退出領土，且多次在西藏及各高原地區進行軍演震懾印度，近日解放軍又以西北高原地形為訓練場所，由陸軍特戰隊與陸軍航空旅進行在沙漠等複雜地形的聯合訓練新戰法，展現在高原的陸空聯合作戰能力。
據《央視》報導，近日由解放軍第76集團軍某陸航旅數架直升機載著特戰隊員升空，直升機交替掩護、超低空飛行，特戰隊員在抵達目標地點後，快速垂降離機，隨後迅速依托有利地形，對敵軍哨位展開火力打擊，隨後其他作戰小組陸續趕到，鞏固和擴大機降點，完成合圍殲敵，以在高強度的實戰化訓練軍隊在高原地區的新戰法。
印度和中國在邊境對峙多時，雙方僵持不下，中國官方又密集強硬發話，讓緊張局勢升高，曾擁有大敗印軍戰績的中國第76集團軍，日前才在甘肅祁連山展開山地戰演習，動用坦克、自走砲及導彈等重武器，演練炸毀碉堡，屢屢軍演被外界認為警示印度的意圖濃厚。
(中時電子報)
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