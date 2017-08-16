中市偵破「環保蟑螂」勾結仲介非法棄置廢棄物
環保犯罪集團又有新手法！台中市檢警環專案小組近期偵破龍井區一起新型態結構性環保犯罪，由「環保蟑螂」勾結在地不肖土地仲介提供土地資訊，針對長期疏於管理的偏僻土地非法棄置廢棄物。經環保局去年底啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，連月來查扣不法鐵證，依違反廢清法將7名嫌犯移送台中地檢署偵辦。
環保局表示，近年來環保犯罪集團看上室內倉庫與廠房的隱蔽性，採用「先承租、後棄置」手段，僅付出一個月2到3萬元的租金，就在租屋處堆滿廢棄物後落跑，卻讓不知情的屋主負擔高達上千萬龐大的廢棄物清理費用；現在招式又翻新，從室內移至戶外，專挑疏於管理的偏僻土地，在地主不知道的情況下，非法棄置廢棄物，導致無辜地主也面臨巨額清理費用。
環保局於去年11月啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，在台中地檢署檢察官楊仕正指揮下，與內政部保安警察第七總隊第三大隊第二中隊，以及台中市政府警察局刑事警察大隊第七隊共同蒐證，查出該集團自去年10月開始吸收陳姓土地仲介，由於陳熟悉當地環境，提供龍井區一處不常有地主巡視的偏僻土地，作為丟棄廢棄物場所。
該犯罪集團更將2座大型空油槽運至空地置放，並將南投一家再利用機構運來工業用廢潤滑油，從油槽以接管方式直接排放於山坡土壤。
今年6月底檢警發動搜索，連月來查扣多項不法犯罪鐵證，並於8月初順利偵破這起共7名嫌犯組成的結構性環保犯罪集團。環保局也已採驗山坡土壤分析，考量雖範圍不大，但恐有汙染之虞，已請汙染行為人盡速加以清除。
全案依違反廢棄物清理法移送台中地檢署究辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。
(中時)
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