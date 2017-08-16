喜宴一桌2萬，他包2600被嫌，30年交情好友鬧上法院。此為示意圖，與本新聞人物無關。(達志影像/shutterstock提供)

不管是包紅包或白包，都是一門人情學問，通常金額的多寡會與交情深厚成正比，不過有時難免會出現雙方認知上的落差，進而產生心中芥蒂。桃園一名李姓男子娶媳婦，喜宴一桌2萬元，然而李男發現，廖姓友人赴宴卻只包2600元，讓他相當不滿，30年交情好友就此鬧上法院。

據《聯合報》報導，李男娶媳辦喜宴，一桌要價2萬元，結果與他擁有30年交情的廖男帶著女兒赴宴，只包禮金2600元，相較其他好友都是3600元起跳，顯然有些落差，讓李男相當不滿；事後李男還於Line群組嘲諷對方「連做人的道理都不懂」、「擺明就是占便宜」，廖男認為受辱，氣得一狀告上法院。

廖男向檢方表示，說自己退休後沒有收入，必須節省過日子，此次出席李男喜宴，紅包金額已竭盡所能；未料卻遭到此般嘲諷，拒絕原諒老友，堅持不撤告。檢察官目前仍盡量勸和，盼多年好友勿因一個紅包就鬧翻。

事實上，有理財專家曾建議，包禮金主要考量是「關係」和「宴客地點」，若有收到喜餅時，可以考慮加個300~800元上下，並湊個吉數包出去；如果手頭比較緊，或有事無法參加婚禮，合包或集資送新人最缺的家電日常用品，也是一種好方法。

(中時電子報)