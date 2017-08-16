神秘企業家 買下所有八田與一文物捐出

八田與一致贈美國友人的嘉南大圳施工圖絹畫。(戴忠仁提供)

日前有一批八田與一文物在台北進行拍賣，這是有史以來首次有關台灣水利建設的重要文獻出現在拍賣場，結果這批珍貴文物都被一位有心的企業家以300多萬代價全部拍下，並將在近期內捐贈給嘉南水利會永久保存。

全世界唯一的英漢對照嘉南大圳施工平面圖。(戴忠仁提供)

八田與一是日據時代嘉南大圳系統建設的負責人，其中烏山頭水庫興建是當時亞洲最大、世界第三的水利工程建設。嘉南大圳的完成，使高達15萬公頃的農田獲得灌溉，扭轉台灣農業經濟，至今仍然繼續沿用，同時在世界工程史也留下一席之地，半濕自然工法完成的水庫全世界只有烏山頭水庫碩果僅存。

《國寶檔案》主持人戴忠仁在獲悉沐春堂拍賣公司取得一批八田與一的文物後，仔細審閱，發現這是台灣近現代史上國寶級文物，其中有八田與一和美國工程師學會首任會長Robert Ridgway的通信，讓大家明白烏山頭水庫也集合了當時國際頂尖技術和智慧。鑒於這批文物的重要性，戴忠仁製播了電視專輯呼籲政府應該重視出面購回這批拍賣品，使它成為全民的典藏。

拍賣前3天，一位企業家在南部參觀嘉南大圳時，對於八田與一和當時參與工程的台日人士堅苦卓絕精神十分佩服，因此，他專程在八田與一的銅像前鞠躬致意。沒想到，緊接著他從手機收到戴忠仁傳送有關八田與一文物拍賣訊息，這位企業家認為不應該讓這些文物繼續在外流浪，應該留在八田與一紀念館，兩人隨即開始對拍賣深入討論。

首次發現的銀製烏山頭水庫引水道模型。(戴忠仁提供)

這批拍品來自美國,其中有全世界唯一漢字和英文雙語版合一的嘉南大圳平面圖，比台灣官方和學術單位所擁有的平面圖年代還早，是已知紀錄中最早的版本。還有八田與一當年致贈Robert Ridgway一張嘉南大圳施工圖的絹製掛畫，台灣目前所擁有的是複製品不是原件。八田與一當年更以銀和漆製作了引水道型，Rbobert在信中稱譽，這些工程物件竟可以製作成藝術品。另外，還有嘉南水利會在日據時期的重要檔案。

戴忠仁逐一說明這些文物的重要性後，這位企業界人士更堅定要取得這批文物並且予以捐獻。這位無政治色彩的企業家認為，嘉南大圳是台灣農業經濟和人文史上的重要標竿，也是當時國際科技匯集的結晶，大家應該用珍惜的態度，開闊的心胸來看待。結果不負苦心人，他如願拍得全部數十件拍品。

拍賣結束後,不少人向戴忠仁探詢誰是神祕買主？戴忠仁始終三緘其口，戴忠仁僅透露，這次八田與一文物拍賣得標總金額是340多萬，其實這位企業家的預算遠遠高於這個數字，顯現他的決心與魄力。

戴忠仁說，所有拍品都已經付款交割完畢，只是台南市政府和嘉南水利會現還不知道他們即將會有「天上掉下來的禮物」。

(中時電子報)